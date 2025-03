Immagine d'illustrazione KEYSTONE

La delicata e pionieristica operazione si è tenuta all'ospedale Molinette di Torino e ha permesso di correggere i gravi problemi visivi dei due giovani, di 17 e 24 anni, causati da una rara malattia genetica.

L'intervento, definito rivoluzionario, è stato eseguito dal professor Michele Reibaldi e dalla sua equipe. E, come riporta «Tgcom24», ha incluso il trattamento del glaucoma con un dispositivo mininvasivo per ridurre la pressione oculare, la rimozione della cataratta giovanile con l'impianto di un cristallino artificiale e l'inserimento di un iride artificiale di ultima generazione.

Questo triplice approccio ha permesso di arrestare la perdita visiva e migliorare significativamente la vista dei pazienti.

Possibilità di scegliere il colore dell'iride

Un aspetto unico dell'intervento è stata la possibilità per i pazienti di scegliere il colore dei loro nuovi occhi. Il fratello ha optato per una tonalità verde, mentre la sorella ha scelto un marrone scuro. Questo dettaglio estetico rappresenta un simbolo di cambiamento nella loro vita, oltre al miglioramento funzionale della vista.

Dopo l'intervento, entrambi i fratelli hanno riportato un notevole miglioramento della visione. La sorella, che lavora nel settore della ristorazione, ha espresso la sua gratitudine per il cambiamento, sottolineando che, sebbene il fattore estetico sia presente, la capacità di vedere meglio è ciò che conta di più.

Ha anche accennato alla possibilità di tornare a studiare, considerando una facoltà umanistica.

Nuove possibilità per il trattamento di condizioni simili

Il successo dell'intervento non solo ha migliorato la qualità della vita dei due fratelli, ma ha anche aperto nuove possibilità per il trattamento di condizioni simili in futuro.

L'ospedale Molinette continua a essere un centro di eccellenza per la chirurgia oculare, offrendo speranza a molti pazienti con patologie oculari complesse.

