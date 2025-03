Un pacco di Zalando (immagine simbolica). sda

Zalando sta prendendo provvedimenti contro i clienti che restituiscono frequentemente la merce bloccando i loro conti. Anche molti clienti svizzeri ne sono stati colpiti. Ma c'è un modo per riattivare il conto.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Dall'inizio di marzo, senza preavviso, Zalando sta bloccando i conti dei clienti che restituiscono frequentemente gli ordini.

I clienti interessati sono diverse migliaia, compresi diversi svizzeri.

Ma gli interessati possono utilizzare un semplice trucco per ordinare nuovamente dallo shop online. Mostra di più

A marzo Zalando ha iniziato a prendere provvedimenti contro i clienti che restituiscono regolarmente un gran numero di ordini. Il rivenditore di moda online ha così bloccato i primi 10'500 account senza informare in anticipo i clienti interessati.

Questa misura riguarda anche numerosi clienti in Svizzera, dove i resi di merce sono particolarmente frequenti. Secondo Zalando, lo 0,02% di un totale di 51,8 milioni di clienti è interessato dal blocco, come riportato dal «Blick».

Una portavoce dell'azienda ha spiegato che i clienti interessati hanno effettuato un gran numero di ordini negli ultimi dodici mesi e hanno restituito la maggior parte degli articoli.

Gli ordini esistenti, precisa, non sono interessati dall'azione dell'azienda, e il numero esatto di resi che hanno portato al blocco del conto rimane poco chiaro, così come il numero di conti svizzeri interessati.

«Abuso del diritto di recesso»

Una cliente ha riferito di aver ricevuto un'e-mail da Zalando che la informava di essere stata bloccata a causa di un «abuso del diritto di recesso».

Inizialmente, ha pensato che il messaggio fosse fasullo, ma ha poi capito che in realtà era stata bloccata a causa dei 57 ordini effettuati nel corso dell'anno, molti dei quali erano stati restituiti.

La cliente utilizzava la piattaforma di acquisti online per «acquisti di selezione», ordinando taglie e stili diversi per poi restituire gli articoli non adatti. Ha criticato il blocco senza preavviso e la mancanza di comunicazione da parte del servizio clienti, che non ne era a conoscenza.

Sono diversi ad aver commentato su Trustpilot l'improvviso blocco dei loro account e il servizio clienti scadente del colosso tedesco. Un cliente, che aveva speso oltre 9'300 euro, è rimasto particolarmente deluso dalla mancanza di preavviso e dalle modifiche poco chiare dei termini e delle condizioni.

Un semplice trucco può aiutare

In passato Zalando aveva pubblicizzato il reso gratuito, il che potrebbe aver contribuito alla situazione attuale. Il precedente slogan «Urla di felicità o rimandalo indietro» è stato sostituito da «Liberi di essere» nel 2019, ma è rimasto presente nella mente dei clienti.

Il trucco per ordinare di nuovo, nonostante il blocco? Semplice. Si può aprire un nuovo account con un nuovo indirizzo e-mail e lo stesso indirizzo di consegna.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.