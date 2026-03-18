I tagli da 20 e da 50 euro sono i più gettonati dai falsari. sda

Banconote false da 50 e 100 euro, per un valore di oltre 2.800.000 euro, sono state sequestrate dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a Torre Annunziata, in un immobile adibito a stamperia clandestina a cui sono stati opposti i sigilli.

Keystone-SDA SDA

Qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, le banconote avrebbero potuto fruttare oltre 280.000 euro.

Sequestrati anche 12mila ologrammi contraffatti per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato arrestato.

Le banconote – hanno scoperto i finanzieri – venivano sottoposte a una procedura di invecchiamento per renderle più vissute e quindi maggiormente realistiche.

Trovati e sequestrati anche 2,2 kg di sostanze stupefacenti, in larga parte marijuana e taluni panetti di hashish. Per l arrestato, un cittadino italiano, il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata ha disposto la custodia cautelare in carcere.