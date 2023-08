La prigione in Florida, dove il serial killer è stato giustiziato. Keystone

Un serial killer reo confesso, condannato per aver ucciso sua moglie e un'altra donna, è stato giustiziato oggi con un'iniezione letale in Florida. Ha confessato altri due omicidi, per il quale non è mai stato condannato. Il governatore Ron DeSantis gli ha negato la grazia. Lo riferiscono i media americani.

James Barnes, 61 anni, stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di sua moglie Linda, avvenuto nel 1997, quando ha confessato lo stupro e l'omicidio di Patricia Miller, un'infermiera di 41 anni, nel 1988. È quindi stato condannato a morte nel 2007 per aver ucciso quest'ultima.

Barnes ha confessato di essere l'autore del delitto di Miller dopo essersi convertito all'Islam, affermando di volersi liberare la coscienza.

I due efferati omicidi

Il 20 aprile 1988, Barnes si è introdotto nell'abitazione di Patricia «Patsy» Miller, a Melbourne, in Florida, attraverso la finestra della camera da letto e sotto la minaccia di un coltello la stuprò.

Dopo averla legata sul letto, l'ha aggredita anche con un martello. Barnes ha dato fuoco al materasso nel tentativo di nascondere il crimine. Un medico legale ha stabilito che la donna, che il killer non conosceva, è morta per un trauma cranico da corpo contundente. Era già deceduta nel momento in cui sono state appiccate le fiamme.

L'11 dicembre 1997, poi, Barnes strangolò a morte la moglie, Linda Barnes, 44 anni, nella sua casa di West Melbourne. Il 2 dicembre Barnes aveva ricevuto un'ordinanza restrittiva nei confronti di Linda che gli vietava di avvicinarsi a lei o alla sua casa.

Dopo aver ucciso la moglie, Barnes ha nascosto il corpo in un armadio ed è rimasto in casa. Il 12 dicembre è stato arrestato.

Confessò altri due omicidi a Werner Herzog

Intervistato dal regista tedesco Werner Herzog per una serie televisiva del 2012, intitolata «On Death Row», ha confessato altri due omicidi: quelli di Chester Wetmore and Brenda Fletche, per i quali però non è mai stato accusato.

Stando alle confessioni del killer, Wetmore era una fuggiasca, dipendente da metanfetamine. viveva in strada da molto tempo e si guadagnava da vivere facendo la prostituta. Barnes l'ha uccisa, a suo dire, nel 1988 con un colpo di fucile perché le aveva rubato degli oggetti dall'auto.

Secondo Barnes, Fletcher era una prostituta senza famiglia e anche lei come Wetmore, dipendente da crack. La uccise nel 1991 perché accusata di avergli rubato il portafoglio. Il corpo fu scoperto il 2 aprile 1991 in un canale di scolo pieno d'acqua nella contea di Brevard.

Barnes faceva parte di una famiglia di cinque figli, e aveva una sorella gemella, Jeannice. Il fratello minore, Michael, si è suicidato. Non si sa dove il serial killer sia nato, ma agli inquirenti ha indicato come luogo di provenienza il Maryland.

Ron DeSantis nega la grazia

Alla fine di luglio, la Conferenza dei vescovi cattolici della Florida ha esortato, invano, il governatore Ron DeSantis a sospendere l'esecuzione di Barnes.

È il quinto detenuto giustiziato in Florida nel 2023. Dall'inizio dell'anno in tutti gli Stati Uniti sono state eseguite 17 condanne a morte.

