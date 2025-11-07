Un uomo e una donna hanno avuto un rapporto sessuale nella loro auto - a 140 chilometri all'ora. Bild: Keystone (Symbolbild)

In Germania, il conducente di un auto è stato fermato a causa della sua condotta di guida poco sicura ad alta velocità. La causa? L'uomo stava facendo sesso con la passeggera, mentre guidava.

Agence France-Presse, Jan-Niklas Jäger Jan-Niklas Jäger

Hai fretta? blue News riassume per te Su un'autostrada tedesca, un'auto ha attirato l'attenzione per il suo stile di guida poco sicuro ad alta velocità.

Il conducente stava facendo sesso con la passeggera, mentre viaggiava a 140 km/h.

I due sono stati fermati dalla polizia. Il conducente dovrà affrontare un procedimento penale per interferenza pericolosa con il traffico stradale. Mostra di più

Le attività sessuali di una coppia a 140 km/h su un'autostrada a Münster, nello stato tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, hanno richiamato l'attenzione della polizia.

L'auto della coppia viaggiava sull'autostrada A1 «con uno stile di guida non sicuro», secondo la polizia di Münster. Gli agenti si sono accorti della velocità dell'auto dopo aver ricevuto una segnalazione da un testimone.

Incidente evitato per un pelo

L'auto ha ripetutamente minacciato di uscire dalla carreggiata. Un camion ha dovuto sterzare sulla corsia di emergenza per evitare la collisione.

Durante il sorpasso, un testimone si è accorto che il conducente dell'auto stava apparentemente avendo un rapporto sessuale con la sua passeggera.

Gli agenti di polizia, allertati, hanno fermato il conducente 37enne e la passeggera, 33enne, presso una stazione di servizio di Münster. L'uomo dovrà ora affrontare un procedimento penale per interferenza pericolosa con il traffico stradale.