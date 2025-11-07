Le attività sessuali di una coppia a 140 km/h su un'autostrada a Münster, nello stato tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, hanno richiamato l'attenzione della polizia.
L'auto della coppia viaggiava sull'autostrada A1 «con uno stile di guida non sicuro», secondo la polizia di Münster. Gli agenti si sono accorti della velocità dell'auto dopo aver ricevuto una segnalazione da un testimone.
Incidente evitato per un pelo
L'auto ha ripetutamente minacciato di uscire dalla carreggiata. Un camion ha dovuto sterzare sulla corsia di emergenza per evitare la collisione.
Durante il sorpasso, un testimone si è accorto che il conducente dell'auto stava apparentemente avendo un rapporto sessuale con la sua passeggera.
Gli agenti di polizia, allertati, hanno fermato il conducente 37enne e la passeggera, 33enne, presso una stazione di servizio di Münster. L'uomo dovrà ora affrontare un procedimento penale per interferenza pericolosa con il traffico stradale.