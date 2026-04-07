Fanno sesso in spiaggia in pieno giorno a Rimini davanti agli occhi dei numerosi presenti

Immagine d'illustrazione KEYSTONE

La coppia dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico, dopo aver consumato un rapporto sessuale davanti a numerose famiglie con bambine e altri turisti, in occasione della soleggiata giornata di Pasqua.

Hai fretta? blue News riassume per te Due cittadini americani sono stati sorpresi mentre consumavano un rapporto sessuale sulla spiaggia di Rimini nel giorno di Pasqua.

I presenti, in gran numero vista la bellissima giornata, sono rimasti increduli di fronte alla scena. La coppia sembrava infatti non curarsi minimamente della presenza di sconosciuti nei dintorni.

È poi intervenuta la Polizia, sollecitata con delle testimonianze video, che ha interrotto l'atto e identificato i due.

È poi scattata la denuncia: i due americani dovranno ora rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico. Mostra di più

La giornata di Pasqua, all'insegna del sole e delle temperature primaverili, ha attirato numerose famiglie e molti turisti sulle coste italiane. Ma quello che è successo sulla sabbia di Rimini ha turbato la tranquillità dei presenti.

Due cittadini americani sono infatti stati sorpresi mentre consumavano un rapporto sessuale sulla battigia, poco dopo l'ora di pranzo. Lo riporta, tra gli altri, «TGcom24».

I testimoni hanno raccontato di essere rimasti increduli di fronte alla scena che si svolgeva davanti ai loro occhi. La coppia sembrava infatti non curarsi minimamente della presenza di sconosciuti nei dintorni.

Secondo quanto riportato da «Riminitoday», l'atto è proseguito per diversi minuti senza che i due interrompessero le loro attività. Tra i presenti vi erano anche numerose famiglie con bambini che hanno assistito all'episodio con evidente sconcerto.

L'intervento della Polizia

Diverse persone hanno deciso di documentare quanto stava accadendo utilizzando i propri telefoni cellulari.

Le riprese effettuate sono poi arrivate agli uffici della polizia e una pattuglia si è quindi recata sul posto, dove ha interrotto l'atto in corso e ha proceduto all'identificazione immediata dei due soggetti coinvolti nell'episodio.

Al termine delle verifiche del caso è scattata la denuncia per entrambi i protagonisti della vicenda. I due americani dovranno ora rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico, secondo la legislazione italiana vigente.