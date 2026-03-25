Sette cani rubati per mandarli al macello fuggono e percorrono 17 km per tornare a casa

I sette cani fuggono per tornare a casa Frame video

Il gruppo è stato filmato mentre corre compatto in autostrada per sfuggire da un crudele destino e tornare dai propri cari. La loro marcia solidale è diventata un fenomeno virale sul web.

Hai fretta? blue News riassume per te In Cina 7 cani rubati per essere venduti come carne sono riusciti a fuggire e a percorrere circa 17 chilometri per tornare dai loro proprietari.

Diversi video ritraggono il gruppo - composto tra gli altri da un Corgi, un Golden Retriever, un Labrador, un Pechinese e un Pastore tedesco - muoversi compatto lungo un'autostrada trafficata.

Dopo circa 17 chilometri, i sette amici a quattro zampe sono arrivati a casa, dove sono stati recuperati e restituiti ai proprietari.

In poche ore i filmati hanno superato i 230 milioni di visualizzazioni trasformando la vicenda in un caso virale. Mostra di più

Una storia incredibile arriva dalla provincia di Jilin, nel nord-est della Cina. Sette cani rubati per essere venduti come carne sono riusciti a fuggire e a percorrere circa 17 chilometri per tornare dai loro proprietari.

L'episodio risale al 16 marzo, quando un automobilista ha notato il gruppo muoversi compatto lungo un'autostrada trafficata. Il branco, come riporta «GreenMe», era composto - tra gli altri - da un Corgi, un Golden Retriever, un Labrador, un Pechinese e un Pastore tedesco.

Quello che ha colpito chi li ha osservati era l'organizzazione del gruppo: gli animali procedevano infatti insieme circondando il Pastore tedesco che era ferito, rallentando il passo per non lasciarlo indietro. In testa al gruppo c'era il Corgi, che si voltava continuamente per verificare che tutti fossero ancora uniti nel percorso.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

I video girati dai passanti e pubblicati sui social cinesi hanno mostrato i cani muoversi tra carreggiate e campi coltivati. Ignoravano i tentativi delle persone di fermarli e procedevano con una direzione precisa.

Secondo i volontari locali che hanno seguito le tracce anche con l'aiuto di un drone, gli animali provenivano dallo stesso villaggio. Erano già legati tra loro prima del furto e questo spiegherebbe la loro coesione durante la fuga.

Oltre 230 milioni di visualizzazioni per i video

In poche ore i filmati hanno superato i 230 milioni di visualizzazioni trasformando la vicenda in un caso virale. Dopo circa 17 chilometri, i sette amici a quattro zampe sono arrivati a casa, dove sono stati recuperati e restituiti ai proprietari.

Appartenevano a tre famiglie diverse dello stesso paese. Uno dei proprietari ha raccontato il sollievo per il ritorno del suo Pastore tedesco e di un Golden Retriever, sottolineando che sono stati fortunati a rivederli vivi.

Un'altra proprietaria ha indicato proprio il Corgi come il più abile nel trovare la strada di casa.

In Cina il commercio di carne di cane non ancora vietato

Ricordiamo che il commercio di carne di cane in Cina non è ancora vietato a livello nazionale. Alcune città, come Shenzhen, hanno introdotto il divieto nel 2020, ma in altre aree continuano a verificarsi furti di animali domestici.

Secondo le associazioni locali rubare cani o catturare randagi resta il metodo più economico per rifornire il mercato. I sette fuggitivi sono tornati alle loro case diventando simbolo di una storia che il web ha trasformato in un piccolo racconto di coraggio a quattro zampe.