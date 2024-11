Durante questa azione i bambini si mobiliteranno per raccogliere offerte in favore dei piccoli che vivono nel piccolo Paese situato nell'Africa orientale e tra i più poveri al mondo Keystone

Migliorare l'assistenza sanitaria per i neonati e le loro madri in Burundi: è l'obiettivo delle 21esime «Settimane delle stelle» che si terranno dal 15 novembre a Natale in Svizzera e nel Liechtenstein con il sostegno dell'UNICEF e della rivista «Schweizer Familie».

SDA

Durante questa azione i bambini si mobiliteranno per raccogliere offerte in favore dei piccoli che vivono nel piccolo Paese situato nell'Africa orientale e tra i più poveri al mondo, indica in una nota UNICEF Svizzera e Liechtenstein.

I fanciulli saranno tra l'altro impegnati nella vendita di dolci e marmellate fatte in casa o di corone dell'Avvento, ma non sono posti limiti alla loro fantasia per raccogliere donazioni. Tra le personalità che sostengono l'iniziativa figurano la musicista Stefanie Heinzmann, la coppia di artisti Luca e Christina Hänni, i cantanti Marco Kunz e Remo Forrer, l'ex sciatrice Tina Weirather, i comici Stefan Büsser, Andrew Bond e Rob Spence, nonché la presentatrice Sandra Studer.

Circa il 62% della popolazione del Burundi ha molteplici problemi negli ambiti della salute, dell'alimentazione, dell'igiene e della protezione dell'infanzia. La metà dei minori di cinque anni soffre di denutrizione cronica, con conseguenze gravi per la sopravvivenza, lo sviluppo psicomotorio e le prestazioni scolastiche. Ecco perché i primi mille giorni di vita sono così importanti: vi vengono poste le basi per la salute e la crescita, precisano gli organizzatori delle settimane di solidarietà.

Per svilupparsi correttamente, i bambini necessitano di un'alimentazione variata e sana, di vitamine e di sostanze nutritive, nonché di protezione, cure e igiene. In Burundi, tuttavia, l'assistenza sanitaria è spesso insufficiente, mancano acqua potabile, strutture adeguate ed equipaggiamenti medici. Da qui l'importanza delle «Settimane delle stelle» che contribuiscono alla lotta contro la denutrizione neonatale e le malattie.

L'UNICEF e le sue organizzazioni partner sostengono il governo burundese con vari programmi negli ambiti della salute, dell'alimentazione e dell'igiene, si legge ancora nella nota, nella quale si precisa che dal 2004, nell'ambito delle «Settimane delle stelle», oltre 135 000 bambini hanno raccolto più di 8,5 milioni di franchi per i loro coetanei meno fortunati.

mp, ats