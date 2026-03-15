Una spiaggia alle Seychelles (immagine d'archivio). KEYSTONE

Due cittadini svizzeri risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione nell'arcipelago delle Seychelles. Altre cinque persone - anch'esse svizzere - sono state salvate. Lo ha indicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

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Confermando all'agenzia di stampa «Keystone-ATS» una notizia diffusa dal quotidiano «Blick online», il DFAE ha indicato che i cinque svizzeri tratti in salvo stanno «bene, date le circostanze». Per motivi di protezione dei dati e della privacy, non vengono forniti ulteriori dettagli.

La rappresentanza svizzera in Madagascar e il consolato onorario alle Seychelles sono in contatto con le autorità competenti e con i cittadini svizzeri.

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'isola di Marie-Louise. Secondo informazioni pubblicate sul sito web di un operatore di viaggio, l'imbarcazione affondata fungeva da base per le immersioni.

Le Seychelles, nell'Oceano Indiano, sono considerate un paradiso per le immersioni e lo snorkeling.