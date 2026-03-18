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Marittimi Rientrati dalle Seychelles gli svizzeri sopravvissuti al naufragio

SDA

18.3.2026 - 11:58

L'incidente è avvenuto al largo dell'isola di Marie-Louise, nell'arcipelago delle Amirantes. (foto simbolica)
L'incidente è avvenuto al largo dell'isola di Marie-Louise, nell'arcipelago delle Amirantes. (foto simbolica)
Keystone

I cinque cittadini svizzeri sopravvissuti al naufragio alle Seychelles sono rientrati nella Confederazione. Due risultano ancora dispersi, ha indicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) alla Keystone-ATS.

Keystone-SDA

18.03.2026, 11:58

18.03.2026, 12:01

Per motivi legati alla protezione dei dati e della privacy non è possibile fornire ulteriori dettagli, è stato precisato. Da quando, venerdì scorso, l'imbarcazione su cui si trovavano è affondata al largo dell'arcipelago delle Seychelles, nell'Oceano Indiano, due cittadini svizzeri risultano dispersi. Altri cinque sono stati tratti in salvo.

Stando alle informazioni fornite dall'Autorità nazionale per la sicurezza marittima, la barca a vela Galatea è affondata al largo dell'isola di Marie-Louise. La causa dell'incidente non è ancora stata chiarita. Secondo quanto riportato dai media, il capitano è stato posto in stato di fermo dalla polizia.

Le Seychelles, nell'Oceano Indiano, sono considerate un paradiso per le immersioni e lo snorkeling. L'isola di Marie-Louise si trova a circa 300 chilometri a sud-ovest dell'isola principale di Mahé e fa parte dell'arcipelago delle Amirantes.

Nei pressi di Marie-Louise. Seychelles: due svizzeri dispersi in seguito a un incidente nautico

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