Altri cinque occupanti dell'imbarcazione sono rientrati in Svizzera. (Foto simbolica) Keystone

Le autorità delle Seychelles hanno sospeso le ricerche dei due svizzeri dispersi dopo il naufragio della loro imbarcazione venerdì scorso. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato a Keystone-ATS la notizia, anticipata dal Blick.

Keystone-SDA SDA

I due, un uomo e una donna, non sono potuti essere localizzati e rimangono dunque dispersi.

Il DFAE aggiunge che la rappresentanza svizzera in Madagascar e il consolato onorario alle Seychelles restano in contatto con le autorità competenti.

Stando alle informazioni fornite dall'Autorità nazionale per la sicurezza marittima, la barca a vela Galatea è affondata al largo dell'isola di Marie-Louise. La causa dell'incidente non è ancora stata chiarita. Secondo quanto riportato dai media, il capitano è stato posto in stato di fermo dalla polizia.

Altri cinque cittadini svizzeri sono sopravvissuti al naufragio e nel frattempo hanno fatto rientro nella Confederazione.

Le Seychelles, nell'Oceano Indiano, sono considerate un paradiso per le immersioni e lo snorkeling. L'isola di Marie-Louise si trova a circa 300 chilometri a sud-ovest dell'isola principale di Mahé e fa parte dell'arcipelago delle Amirantes.