La parte in legno della struttura non ha potuto essere salvata dalle fiamme. Keystone

Una parte dell'ex hotel «Acker» a Wildhaus (SG) è bruciata ieri sera. Una dozzina di persone hanno dovuto lasciare degli edifici nelle vicinanze per ragioni di sicurezza.

Non si deplorano feriti, ma i danni materiali sono ingenti e si elevano a diversi milioni di franchi.

L'allarme, comunica la polizia sangallese, è stato lanciato poco prima delle ore 18.00. L'albergo, ormai abbandonato, era composto da una costruzione in legno e da un'altra in cemento: quando i pompieri sono arrivati, la prima era già avvolta dalle fiamme e non ha potuto essere salvata. Anche il soffitto del parcheggio sotterraneo è crollato.

Gli uomini al lavoro sul posto, oltre cento, sono però riusciti a impedire che il fuoco raggiungesse le case nei paraggi. Le cause del rogo sono per ora sconosciute. Le forze dell'ordine invitano quindi eventuali testimoni a farsi avanti per aiutare a ricostruire quanto capitato.

ats