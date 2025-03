Nonostante i tentativi di rianimazione l'automobilista è deceduto sul posto Keystone

Lo schianto contro un pilastro di cemento è stato fatale ieri sera a un automobilista 61enne a Murg, nel Canton San Gallo. La vittima, un cittadino svizzero residente nella regione, è deceduta sul posto.

Keystone-SDA SDA

L'incidente è avvenuto verso le 22.30, indica in una nota odierna la polizia cantonale sangallese. Per ragioni che un'inchiesta dovrà stabilire, l'uomo è finito contro il pilastro situato all'ingresso dell'autostrada, che era chiusa per lavori. I danni materiali al veicolo e alla strada ammontano a circa 40'000 franchi.