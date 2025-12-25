  1. Clienti privati
Nel canton San Gallo Auto finisce contro un muro a Diepoldsau, 5 feriti

SDA

25.12.2025 - 10:54

L'auto si è schiantata contro una parate antirumore.
L'auto si è schiantata contro una parate antirumore.
Keystone

Questa notte cinque persone sono rimaste ferite dopo che l'automobile sulla quale viaggiavano è finita contro un muro a Diepoldsau, nel canton San Gallo. Lo rende noto in un comunicato la polizia cantonale, secondo la quale il conducente ha riportato lesioni gravi.

Keystone-SDA

25.12.2025, 10:54

25.12.2025, 11:11

L'incidente è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, quando il conducente di 22 anni, nell'affrontare una curva a destra, ha perso il controllo del veicolo, finendo prima su un terreno erboso e andando poi a schiantarsi frontalmente contro una parete antirumore.

A bordo dell'auto – che ha subito un danno totale – sedevano anche una 17enne, due ragazze di 19 anni e un 21enne, i quali hanno riportato lesioni di natura non meglio precisata. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo, ha riportato invece ferite giudicate serie ed è stato quindi trasportato in ospedale con un elicottero della Rega.

Due passeggeri sono riusciti a uscire dal veicolo autonomamente, mentre la 17enne e una 19enne, entrambe sedute sul sedile posteriore, sono state liberate dai vigili del fuoco.

