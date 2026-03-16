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Canton San Gallo Auto investe un ragazzo di 13 anni sulle strisce pedonali a Wittenbach

SDA

16.3.2026 - 12:08

Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Keystone

Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'auto ieri sera a Wittenbach (SG), mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'adolescente ha riportato ferite di gravità ancora imprecisata, indica la polizia sangallese in una nota odierna.

Keystone-SDA

16.03.2026, 12:08

16.03.2026, 12:16

Secondo i primi accertamenti, l'automobilista 36enne che si era fermato dietro un autobus, al momento di ripartire non ha visto il 13enne che stava attraversando il passaggio pedonale dalla destra. In seguito alla collisione, il ragazzo è stato trasportato in ospedale dalla REGA.

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