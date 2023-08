La zona in cui si è verificato l'incidente Keystone

Uno svizzero di 71 anni è deceduto dopo essere uscito di strada e aver fatto una caduta in un pendio scosceso con la sua auto nei pressi di Quinten (SG).

Lo ha indicato la polizia cantonale sangallese, precisando che l'uomo era dato per disperso.

Il corpo senza vita del 71enne è stato ritrovato nella sua vettura sabato mattina poco dopo le 08.00 in una radura situata in una zona impraticabile. Il medico della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA), giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, ha precisato la polizia.

Venerdì sera, un parente della vittima aveva segnalato la sua scomparsa alla centrale per le chiamate di emergenza. Droni del gruppo di intervento alpino e collaboratori della polizia cantonale avevano allora avviato un'operazione di ricerca in collaborazione con la REGA e il Soccorso alpino. Interrotte nella notte, le ricerche sono riprese stamane.

L'uomo, che stava effettuando dei lavori sull'alpe, vi si era recato in auto. Per motivi che un'inchiesta dovrà stabilire, il suo veicolo è uscito dalla carreggiata ed è precipitato su un pendio ripido per un centinaio di metri.

Per recuperare la vettura è stato necessario l'intervento di un elicottero speciale.

