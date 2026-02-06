Stando alla polizia, il bambino ha riportato ferite di entità non precisata Keystone

Un bambino di nove anni è stato investito da un'auto ieri pomeriggio a Sargans (SG), riportando ferite di entità non precisata.

Stando alla polizia sangallese, l'incidente è avvenuto mentre il bimbo stava attraversando la strada a una fermata dell'autobus.

Per ragioni che dovranno essere appurate da un'inchiesta, un automobilista 39enne, che stava guidando nella direzione opposta al mezzo pubblico, ha visto troppo tardi il fanciullo che sbucava da dietro il bus e non è riuscito a frenare in tempo, investendolo.

Il bambino è stato trasportato all'ospedale dai soccorritori, viene ancora precisato.