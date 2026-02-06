San GalloIncidente a Sargans, auto investe un bambino di 9 anni
SDA
6.2.2026 - 09:36
Un bambino di nove anni è stato investito da un'auto ieri pomeriggio a Sargans (SG), riportando ferite di entità non precisata.
Keystone-SDA
06.02.2026, 09:36
06.02.2026, 09:46
SDA
Stando alla polizia sangallese, l'incidente è avvenuto mentre il bimbo stava attraversando la strada a una fermata dell'autobus.
Per ragioni che dovranno essere appurate da un'inchiesta, un automobilista 39enne, che stava guidando nella direzione opposta al mezzo pubblico, ha visto troppo tardi il fanciullo che sbucava da dietro il bus e non è riuscito a frenare in tempo, investendolo.
Il bambino è stato trasportato all'ospedale dai soccorritori, viene ancora precisato.