  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per omicidio intenzionale Corpo della donna ripescato dal Bodanico, aperta un'inchiesta contro il marito

SDA

2.10.2025 - 10:19

Il lago a Rorschach in una foto d'archivio
Il lago a Rorschach in una foto d'archivio
Keystone

Il Ministero pubblico sangallese ha aperto una inchiesta per omicidio intenzionale nei confronti di un 49enne nigeriano la cui moglie 42enne, anch'essa nigeriana, era stata trovata senza vita nel Lago bodanico nei pressi del porto turistico di Rorschach, nel Canton San Gallo.

Keystone-SDA

02.10.2025, 10:19

A inizio settembre la polizia cantonale aveva lanciato un appello a testimoni. In quell'occasione era stato reso noto che la donna aveva depositato la sua borsa di plastica tra due tronchi su un prato, prima di andare a nuotare.

Al momento del ritrovamento indossava pinne e occhialini da sub.

Le indagini proseguono, indica la procura in un comunicato. L'uomo si trova in carcere preventivo. Per il momento non vengono fornite ulteriori informazioni.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
L'aumento dei premi di cassa malati è stato più forte di quanto annunciato
Alfonso Signorini sposa il suo compagno dopo 25 anni insieme
Ecco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp
Pfister avverte: «I droni potrebbero presto sorvolare anche le città svizzere»

Altre notizie

In rotta verso Gaza. Il DFAE informato del fermo di una ventina di attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla

In rotta verso GazaIl DFAE informato del fermo di una ventina di attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla

Gran Bretagna. Attacco con coltello in una sinagoga di Manchester, 4 feriti e aggressore colpito

Gran BretagnaAttacco con coltello in una sinagoga di Manchester, 4 feriti e aggressore colpito

«Ha abusato della sua popolarità». Maestro delle elementari zurighesi condannato a 15 mesi per abusi su tre allievi

«Ha abusato della sua popolarità»Maestro delle elementari zurighesi condannato a 15 mesi per abusi su tre allievi