Indagini in corso Due morti in due incidenti distinti nel Canton San Gallo

SDA

19.8.2025 - 11:06

L'indicente di Lüchingen è risultato fatale per un 49enne.
L'indicente di Lüchingen è risultato fatale per un 49enne.
Keystone

In due incidenti distinti nel canton San Gallo, uno avvenuto ieri a Lüchingen e uno questa mattina ad Altstätten, un 49enne e un 60enne sono morti sul luogo dei fatti. In entrambi i casi si propende per problemi medici, ha comunicato la polizia cantonale.

Keystone-SDA

19.08.2025, 11:06

19.08.2025, 11:20

L'uomo di 49 anni, cittadino svizzero, ha perso il controllo della sua auto a Lüchingen. Il veicolo è uscito dalla carreggiata andando a sbattere prima contro un masso e poi contro il muro di un sottopassaggio. Nonostante i soccorsi immediati, l'uomo è spirato sul posto.

Il 60enne era invece in sella alla sua e-bike quando, a velocità contenuta, è andato a sbattere contro un guard rail ed è poi caduto. I tentativi di rianimazione subito avviati non hanno portato ai risultati sperati e l'uomo, domiciliato in Appenzello Esterno, è deceduto sul posto.

In entrambi i casi sono state avviate indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

