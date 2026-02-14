L'auto schiantatasi contro un lampione a Weinfelden. Keystone

Notte di incidenti stradali nella Svizzera orientale, provocati da automobilisti non atti alla guida. Un pedone turgoviese, un automobilista di Weinfelden (TG) e un conducente di monopattino elettrico sangallese hanno riportato lievi ferite.

Il primo, riporta la polizia cantonale turgoviese, stava attraversando la strada a Bottighofen (TG) sulle strisce pedonali, quando è stato centrato da una 58enne.

Il 19enne pedone è rimasto leggermente ferito e si è recato autonomamente in ospedale. Alla donna è stato rilevato un tasso di alcol di 0,98 milligrammi per litro di sangue e le è stata ritirata la licenza di guida.

Un'auto centra un cartellone e un lampione

Nel corso della notte a Weinfelden un 47enne ha urtato un'auto parcheggiata e una vetrina, prima di schiantarsi contro un cartellone pubblicitario e un lampione.

La polizia lo ha valutato non abile alla guida e gli ha ritirato la patente, ordinando pure un esame del sangue e delle urine. A causa delle lievi ferite riportate il conducente è stato trasportato in ospedale.

Pure un uomo alla guida di un monopattino elettrico

Sull'autostrada A1 in territorio di Henau (SG), un 37enne ha urtato più volte il guardrail, prima di fermarsi nella corsia di sorpasso, illeso.

Anche lui è però stato valutato inabile alla guida e ha dovuto consegnare la patente alla pattuglia accorsa sul posto, oltre che a sottoporsi a un esame del sangue e delle urini.

Già nel corso del pomeriggio a Staad (SG), un 67enne a bordo di un monopattino elettrico si era scontrato con l'automobile di una 23enne.

L'uomo è di conseguenza caduto ferendosi in maniera non chiara. Ciò che è certo che nel suo sangue la polizia ha rilevato 0,5 milligrammi di alcol per litro.