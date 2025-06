I danni sono ingenti. Keystone

Incendio stamane in un'officina di riparazione di auto a Mörschwil, nel canton San Gallo: un 53enne è rimasto intossicato ed è stato portato in ospedale per controlli, mentre i danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Keystone-SDA SDA

Stando a quanto indica la polizia l'allarme è scattato poco dopo le 09.00 e i pompieri giunti sul posto hanno avuto rapidamente ragione della situazione. Il ministero pubblico ha incaricato il centro di competenza forense della polizia cantonale di indagare sulle cause del sinistro.