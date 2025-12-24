Il Reno nella regione di Sevelen. (Immagine d'archivio) Keystone

Dopo il ritrovamento stamani di un uomo morto in riva al Reno a Sevelen (SG), altri tre cadaveri sono stati rinvenuti in un appartamento a Vaduz (FL). Secondo la polizia, si trattava dei familiari dell'uomo.

Keystone-SDA SDA

Il cadavere scoperto in mattinata è quello un 41enne del Liechtenstein, ha comunicato la polizia cantonale di San Gallo nel pomeriggio. Sevelen si trova al confine col Principato.

La polizia del Liechtenstein ha quindi condotto ulteriori indagini. Nel corso delle stesse, in un appartamento a Vaduz, capoluogo del Principato, sono stati rinvenuti altri tre cadaveri. Secondo i primi elementi dell'inchiesta si tratterebbe del padre 73enne, della madre 68enne e della sorella 45enne dell'uomo trovato sulle rive del Reno.

La causa della morte di quest'ultimo per il momento non è nota. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia cantonale sangallese a Keystone-ATS, sono in corso accertamenti in merito.

La polizia criminale del Principato ha avviato ulteriori indagini con un dispiegamento di forze considerevole. Le inchieste saranno condotte in tutte le direzioni, hanno comunicato questa sera le forze dell'ordine. Non sussiste alcun pericolo per la popolazione.