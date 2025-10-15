Nel mirino delle minacce anche le stazioni dei treni. (foto d'archivio) Keystone

Il cittadino elvetico identificato come l'autore di diverse minacce di attentati dinamitardi contro istituzioni in Austria nell'ottobre 2024 è stato condannato in Svizzera, alla fine dello scorso mese, a una pena detentiva di 24 mesi sospesa con la condizionale.

Keystone-SDA SDA

Lo riferisce oggi l'agenzia austriaca Apa, citando un portavoce del Tribunale distrettuale del See-Gaster (SG).

Il 29 settembre, l'uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di falso allarme ripetuto, tentata coazione, tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e denuncia mendace ripetuta. La sentenza non è ancora definitiva.

Non è chiaro di preciso quali siano state le minacce. Un portavoce della procura sangallese, pure sentito dall'Apa, ha tuttavia indicato che «non si tratta di casi gravi» e che l'accusa ha archiviato alcuni dei capi d'imputazione.

Lo scorso autunno sono state inviate e-mail contenenti minacce contro diverse direzioni di polizia regionali, stazioni ferroviarie, scuole e centri commerciali o altre istituzioni austriache, come il Tribunale regionale di Vienna. Nel mese di ottobre 2024, il Ministero dell'interno ha parlato di un totale di 27 casi.

Dopo le indagini, nei confronti del cittadino svizzero, all'epoca dei fatti 20enne, è stato emesso un mandato di arresto europeo. Il giovane non ha però potuto essere estradato in Austria, poiché per farlo avrebbe dovuto dare il suo consenso. La procura di San Gallo ha di conseguenza assunto la competenza sul procedimento.

La maggior parte della serie di minacce dovrebbe essere attribuibile a un gruppo proveniente dalla Germania, ma non è chiaro chi vi si celi dietro né quale sia il movente. Inizialmente era stato ipotizzato che lo svizzero avesse un legame con queste persone, tuttavia ciò rimane ancora da stabilire.