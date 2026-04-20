Un 62enne su sidecar si ribalta e muore in un incidente a Gams (SG). (immagine d'illustrazione) Keystone

Un motociclista di 62 anni alla guida di un sidecar ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto venerdì scorso a Gams, nella valle del Reno del canton San Gallo.

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L'uomo ha perso il controllo della moto carrozzina, che ha invaso la corsia di contromano, ribaltandosi e finendo la corsa su un prato. Sbalzato sulla carreggiata, il 62enne è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale, dove oggi è morto, indica in una nota la polizia cantonale sangallese.