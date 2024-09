L'auto è rimasta incastrata sui primi gradini della scalinata. Keystone

Due incidenti stradali hanno inaugurato il fine settimana nel canton San Gallo. Il bilancio è di due persone leggermente ferite, emerge dai comunicati odierni della polizia cittadina. In entrambi gli episodi i conducenti erano inabili alla guida.

SDA

A Flawil, poco dopo la mezzanotte, una giovane donna 19enne ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata terminando la sua corsa sul tetto e contro un albero. Il sinistro, avvenuto alle 00:15, non ha coinvolto altri veicoli.

La conducente è stata estratta dal veicolo dai soccorsi e ha riportato ferite di lieve entità, così come la passeggera che però ha abbandonato l'abitacolo da sola. Sottoposta al cosiddetto «test del palloncino», la 19enne alla guida è risultata positiva all'alcool.

Incastrato sulle scale

Nel capoluogo cantonale, poco più di due ore dopo, alla polizia è stata segnalata la presenza di un'auto in prossimità di una scalinata. In questo caso il conducente, per ragioni ancora non note, è verosimilmente sceso dai primi gradini con la sua vettura ed è rimasto incastrato, non riuscendo a fare retromarcia.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno fermato l'uomo che si pensa fosse alla guida del veicolo: come nell'altro incidente, anche in questo caso il conducente è stato ritenuto non abile alla guida.

Nei suoi confronti è stato predisposto un test del sangue e delle urine e gli sono stati sequestrati veicolo e telefono cellulare. L'uomo non ha riportato ferite e non sono stati coinvolti altri veicoli né persone.

nide, ats