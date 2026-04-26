Prima dell'albaScossa di magnitudo 3,8 nel Canton San Gallo, ma avvertita in tutta la Svizzera
SDA
26.4.2026 - 09:26
Domenica mattina presto, il Servizio sismico svizzero (SED) ha registrato un terremoto di magnitudo 3,8 sulla scala Richter a circa sei chilometri a est di Walenstadt, nel Canton San Gallo. La scossa è stata probabilmente avvertita in tutta la Svizzera.
Keystone-SDA
26.04.2026, 09:26
26.04.2026, 09:31
SDA
Il sisma si è verificato alle 4.24, secondo quanto riferito dal SED. In linea di massima, in occasione di un terremoto di questa magnitudo sono possibili lievi danni nelle vicinanze dell'epicentro.
Nell'ora successiva al terremoto, il SED ha ricevuto 423 segnalazioni da parte di persone che avevano avvertito la scossa.
Il SED registra in media da tre a quattro terremoti al giorno in Svizzera e nei paesi confinanti, per un totale di 1000-1500 scosse all'anno. Ogni anno la popolazione avverte però circa dieci-venti sismi, di magnitudo pari o superiore a 2,5.