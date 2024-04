La droga era stata nascosta nell'auto in vari nascondigli Keystone

Durante un controllo effettuato il lunedì di Pasqua, funzionari doganali hanno scoperto un chilogrammo di droga nascosto in un veicolo al valico di frontiera di Au (SG).

SDA

Stando a un comunicato dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), sono stati sequestrati oltre 500 grammi di cocaina, quasi 200 g di eroina e poco più di 200 g di hashish in vari nascondigli.

Il conducente del veicolo con targhe tedesche proveniva dall'Austria e si era inizialmente identificato con una patente di guida falsa, viene inoltre precisato.

L'ispezione del veicolo non ha rivelato soltanto la droga. È emerso anche che al conducente – di nazionalità albanese – era stato vietato l'ingresso in Svizzera. Per questo motivo è stato consegnato alla polizia cantonale sangallese assieme agli stupefacenti sequestrati.

mp, ats