Canton San GalloUomo arrestato perché sospettato di aver ucciso la moglie a Grabs
SDA
26.4.2026 - 11:38
Un uomo di 67 anni è stato arrestato perché sospettato di aver ucciso la moglie 71enne a Grabs, nel Canton San Gallo. La donna è deceduta nella notte tra venerdì e sabato nonostante i tentativi di rianimazione, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale sangallese.
Keystone-SDA
26.04.2026, 11:38
SDA
I soccorritori erano stati allertati per un'emergenza medica alle 02.45 in una casa unifamiliare della località. A nulla sono valse le prime cure prodigatele. La donna, di nazionalità svizzera, è morta sul posto, viene precisato.
Gli accertamenti della polizia cantonale e dell'istituto di medicina legale indicano che la sua morte presumibilmente non è avvenuta per cause naturali.
Un'indagine è stata nel frattempo avviata nei confronti del marito, pure lui svizzero, per omicidio.