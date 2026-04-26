La polizia cantonale sangallese sospetta l'uomo di aver ucciso la moglie Keystone

Un uomo di 67 anni è stato arrestato perché sospettato di aver ucciso la moglie 71enne a Grabs, nel Canton San Gallo. La donna è deceduta nella notte tra venerdì e sabato nonostante i tentativi di rianimazione, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale sangallese.

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I soccorritori erano stati allertati per un'emergenza medica alle 02.45 in una casa unifamiliare della località. A nulla sono valse le prime cure prodigatele. La donna, di nazionalità svizzera, è morta sul posto, viene precisato.

Gli accertamenti della polizia cantonale e dell'istituto di medicina legale indicano che la sua morte presumibilmente non è avvenuta per cause naturali.

Un'indagine è stata nel frattempo avviata nei confronti del marito, pure lui svizzero, per omicidio.