  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton San Gallo Uomo arrestato perché sospettato di aver ucciso la moglie a Grabs

SDA

26.4.2026 - 11:38

La polizia cantonale sangallese sospetta l'uomo di aver ucciso la moglie
La polizia cantonale sangallese sospetta l'uomo di aver ucciso la moglie
Keystone

Un uomo di 67 anni è stato arrestato perché sospettato di aver ucciso la moglie 71enne a Grabs, nel Canton San Gallo. La donna è deceduta nella notte tra venerdì e sabato nonostante i tentativi di rianimazione, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale sangallese.

Keystone-SDA

26.04.2026, 11:38

I soccorritori erano stati allertati per un'emergenza medica alle 02.45 in una casa unifamiliare della località. A nulla sono valse le prime cure prodigatele. La donna, di nazionalità svizzera, è morta sul posto, viene precisato.

Gli accertamenti della polizia cantonale e dell'istituto di medicina legale indicano che la sua morte presumibilmente non è avvenuta per cause naturali.

Un'indagine è stata nel frattempo avviata nei confronti del marito, pure lui svizzero, per omicidio.

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Oro alle stelle: ecco perché sta salvando la BNS e perché probabilmente continuerà a salire
Con pistole e coltelli alla cena dei media di Trump, sventato un attentato
Ecco l'invito super originale per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo
Aereo Swiss sfollato d'urgenza a Nuova Delhi, sei persone sottoposte a cure mediche

Altre notizie

Rapporto annuale. In aumento in Svizzera i casi di discriminazione razziale, soprattutto contro i musulmani

Rapporto annualeIn aumento in Svizzera i casi di discriminazione razziale, soprattutto contro i musulmani

Pirata della strada. Beccato a 141 km/h sugli 80, via subito la patente e denunciato

Pirata della stradaBeccato a 141 km/h sugli 80, via subito la patente e denunciato

Prima dell'alba. Scossa di magnitudo 3,8 nel Canton San Gallo, ma avvertita in tutta la Svizzera

Prima dell'albaScossa di magnitudo 3,8 nel Canton San Gallo, ma avvertita in tutta la Svizzera