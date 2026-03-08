  1. Clienti privati
Morto l'animale Sciaffusa, auto investe e ferisce una bimba a cavallo

SDA

8.3.2026 - 19:47

Le autorità cantonali hanno avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica esatta dell'incidente. (Foto simbolica)
Le autorità cantonali hanno avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica esatta dell'incidente. (Foto simbolica)
Keystone

Una bambina di 9 anni in sella ad un cavallo è rimasta ferita questa mattina a Dörflingen (SH) dopo essersi scontrata con un'auto. L'animale è deceduto sul posto a seguito del violento impatto, ha comunicato la polizia cantonale di Sciaffusa in una nota.

Keystone-SDA

08.03.2026, 19:47

08.03.2026, 19:51

Stando alle ricostruzioni delle autorità, poco dopo le 11:00 un automobilista di 34 anni che circolava sulla Judenstrasse (H329) in direzione di Büsingen ha urtato la giovanissima cavallerizza e il suo equino all'altezza di un campo agricolo.

La bimba è stata elitrasportata all'ospedale pediatrico di Zurigo con ferite di natura non meglio precisata. L'automobile ha subito un danno totale e il conducente è rimasto illeso.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per circa due ore, aggiunge la polizia cantonale. Le autorità cantonali hanno avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica esatta dell'incidente.

