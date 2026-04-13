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Canton Sciaffusa Fermato in Svizzera un camionista che aveva guidato per ben 27 ore di fila

SDA

13.4.2026 - 11:09

Fermato vicino a Sciaffusa un camionista che ha guidato per 27 ore senza pausa. (immagine d'illustrazione)
Fermato vicino a Sciaffusa un camionista che ha guidato per 27 ore senza pausa. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un camionista che ha guidato per oltre 27 ore consecutive e senza pause al volante del suo autoarticolato è stato fermato dalla polizia durante un controllo mirato a Thayngen, nel canton Sciaffusa, poco distante dal confine con la Germania.

Keystone-SDA

13.04.2026, 11:09

Il controllo è avvenuto giovedì scorso, indica oggi in una nota la polizia cantonale sciaffusana. Il cittadino turco di 40 anni ha dovuto pagare una cauzione di diverse migliaia di franchi e dovrà rispondere delle sue azioni davanti al Ministero pubblico del Canton Sciaffusa.

Stando alla nota, la polizia ha constatato che l'autista ha violato le norme per 29 volte nell'arco di quasi due mesi. Il limite massimo di guida di dieci ore al giorno è stato talvolta ampiamente superato. L'uomo non ha rispettato nemmeno i tempi di riposo.

Il turco è riuscito a guidare il suo autoarticolato per 27 ore e 28 minuti di fila. Non ha fatto alcuna pausa significativa ed ha pure superato di 24 ore e 31 minuti la durata massima di guida di 90 ore su due settimane.

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