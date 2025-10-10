Lo spettacolare festival di luci di Shanghai 10.10.2025

Per la seconda volta, lo Shanghai Light Festival ha portato nella metropoli l'arte di 19 Paesi. Oltre 200 opere e spettacoli high-tech hanno trasformato la città in un hotspot globale. Ammirate le immagini più spettacolari nel video.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Hai fretta? blue News riassume per te Per la seconda volta, Shanghai brilla sotto il segno dello «Shanghai International Light Festival».

Più di 200 installazioni e spettacoli combinano arte, tecnologia ed emozioni: da gigantesche proiezioni a magnifiche formazioni di droni.

blue News vi mostra i momenti salienti dello spettacolo luminoso nel video. Mostra di più

Shanghai diventa un gigantesco mare di luce: in occasione del 2° Festival Internazionale della Luce, dal 19 settembre al 18 ottobre, la metropoli si sta trasformando in un palcoscenico di colori, proiezioni ed effetti scenici futuristici.

Che si tratti di una proiezione di 3'000 metri quadrati della cupola 3D sul West Bund, di spettacoli laser sullo skyline di Pudong o di show d'acqua e di luce sul fiume Huangpu, la città sta mettendo in scena la sua vitalità tra tradizione e alta tecnologia.

Quando high-tech, arte e fuochi d'artificio si fondono

Particolarmente spettacolare sono i ballerini che si esibiscono tra luci, laser e proiezioni, rendendo il «dialogo tra uomo e tecnologia» un'esperienza diretta.

Lo spettacolo è completato da esibizioni di droni, enormi proiezioni laser e un festival gastronomico che trasporta i visitatori in un mondo completo di esperienze a 360 gradi.

Oltre 200 opere d'arte provenienti da 19 Paesi, installazioni interattive e mega eventi sportivi come gli ATP Masters sono la ciliegina sulla torta.

Le immagini sono mozzafiato: nel video vi portiamo al centro di tutto.