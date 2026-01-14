Stupore e indignazione a Chamonix: un'auto sfreccia lungo una pista da sci

Domenica un automobilista è sceso ad alta velocità da una pista da sci a Les Houches, in Alta Savoia. Il filmato, girato da un appassionato di pelli di foca, ha scatenato l'indignazione.

Redazione blue News Gregoire Galley

La scena si è svolta intorno alle 17.45 di domenica 11 gennaio. Credendo che la pista fosse chiusa, il conducente di un'automobile ha aggirato le barriere di sicurezza per lanciarsi lungo la pista.

Questo comportamento avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, dato che questa parte del comprensorio sciistico di Les Houches è aperta fino alle 21.00 per gli sciatori escursionisti, stando al regolamento comunale.

Le immagini della vettura che sfrecciava sulla pista sono state catturate da uno sciatore professionista.

«L'automobilista è salito dapprima sulla pista e, dopo qualche minuto, ho visto la luce dei suoi fari attraverso gli alberi e ho sentito il motore. È stato allora, mentre scendeva sulla neve, che ho deciso di filmarlo», ha spiegato lo sciatore nei commenti riportati da «Franceinfo».

Il direttore del comprensorio: «Mi si è gelato il sangue»

Michel Cugier, direttore del comprensorio sciistico dell'Alta Savoia, è rimasto scioccato da quanto scoperto: «Mi si è gelato il sangue a vederlo. Non potevo crederci, perché a quell'ora decine di sciatori possono essere su questo percorso. Ma anche senza di loro, potevano esserci battipista, dipendenti del resort o addirittura proprietari di ristoranti che hanno il diritto di guidare motoslitte su questa pista».

E poi ha aggiunto: «È un comportamento molto pericoloso. A quella velocità e sulla neve, non sono sicuro che avrebbe potuto evitare chiunque si trovasse sulla sua strada».

Cugier ha immediatamente informato il Municipio di Les Houches, mentre la polizia di Chamonix sta indagando attivamente per identificare il responsabile.