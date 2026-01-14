  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Stupore e indignazione a Chamonix: un'auto sfreccia lungo una pista da sci

Gregoire Galley

14.1.2026

Domenica un automobilista è sceso ad alta velocità da una pista da sci a Les Houches, in Alta Savoia. Il filmato, girato da un appassionato di pelli di foca, ha scatenato l'indignazione.

Redazione blue News

14.01.2026, 17:47

La scena si è svolta intorno alle 17.45 di domenica 11 gennaio. Credendo che la pista fosse chiusa, il conducente di un'automobile ha aggirato le barriere di sicurezza per lanciarsi lungo la pista.

Questo comportamento avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, dato che questa parte del comprensorio sciistico di Les Houches è aperta fino alle 21.00 per gli sciatori escursionisti, stando al regolamento comunale.

Le immagini della vettura che sfrecciava sulla pista sono state catturate da uno sciatore professionista.

«L'automobilista è salito dapprima sulla pista e, dopo qualche minuto, ho visto la luce dei suoi fari attraverso gli alberi e ho sentito il motore. È stato allora, mentre scendeva sulla neve, che ho deciso di filmarlo», ha spiegato lo sciatore nei commenti riportati da «Franceinfo».

Il direttore del comprensorio: «Mi si è gelato il sangue»

Michel Cugier, direttore del comprensorio sciistico dell'Alta Savoia, è rimasto scioccato da quanto scoperto: «Mi si è gelato il sangue a vederlo. Non potevo crederci, perché a quell'ora decine di sciatori possono essere su questo percorso. Ma anche senza di loro, potevano esserci battipista, dipendenti del resort o addirittura proprietari di ristoranti che hanno il diritto di guidare motoslitte su questa pista».

E poi ha aggiunto: «È un comportamento molto pericoloso. A quella velocità e sulla neve, non sono sicuro che avrebbe potuto evitare chiunque si trovasse sulla sua strada».

Cugier ha immediatamente informato il Municipio di Les Houches, mentre la polizia di Chamonix sta indagando attivamente per identificare il responsabile.

I più letti

Un nome del passato ritorna a farsi sentire nella crisi iraniana: chi è Peza Pahlavi? E cosa vuole?
Ecco il pazzo americano che ha percorso l'intera Svizzera in un solo giorno
Stupore e indignazione a Chamonix: un'auto sfreccia lungo una pista da sci
Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»
Scoppia la polemica sui portatori della fiamma: «Siamo tutti arrabbiati…»

Altre notizie

Sondaggio. Solo il 17% degli americani approva l'annessione della Groenlandia

SondaggioSolo il 17% degli americani approva l'annessione della Groenlandia

Dinamica non chiara. Monopattino elettrico finisce contro un'auto, uomo in fin di vita

Dinamica non chiaraMonopattino elettrico finisce contro un'auto, uomo in fin di vita

Svizzera. La sanguinerola è stata eletta pesce dell'anno 2026

SvizzeraLa sanguinerola è stata eletta pesce dell'anno 2026

Copernicus. Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre

CopernicusIl 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre