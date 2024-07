Il direttore del Paléo Festival Daniel Rossellat ha annunciato alcune novità oggi davanti ai media. Keystone

Si apre domani la 47esima edizione del Paléo Festival di Nyon (VD). Sono attesi 250'000 festivalieri per i 200 concerti che la manifestazione proporrà nel corso di sei giorni. Domenica sera invece degli abituali fuochi d'artificio ci sarà uno spettacolo di droni.

SDA

Il direttore del festival Daniel Rossellat non ha voluto svelare di più oggi dinanzi alla stampa riguardo alla principale novità di questa edizione. «È una sorpresa, un regalo offerto al pubblico», ha detto.

Lo spettacolo di droni è stato confidato a Groupe F, impresa francese già nota per realizzazioni prestigiose attorno al globo come alla Coppa del mondo di calcio 2022 in Qatar.

Il sole dopo l'inondazione

In fatto di meteo, Rossellat si è rallegrato per le «belle promesse di sole» per questa settimana. Tutto era però iniziato male quando, il 9 giugno scorso, alla vigilia dell'inizio dei lavori di montaggio, il fiume Asse, che scorre nei pressi della «plaine» sulla quale si svolge il Paléo, era fuoriuscito inondando diversi edifici del festival.

Tutto è poi tornato alla normalità. Come è il caso per la tratta ferroviaria Nyon-St-Cergue, interessata dalla stessa tempesta e nuovamente «pienamente operativa» da sabato.

Il fondatore del festival ha inoltre sottolineato che il Paléo festeggia due anniversari: i 15 anni della Ruche, dedicata alle arti di strada e circensi, e i 20 anni del Village du Monde, consacrato quest'anno ai Balcani. Un ponte di 60 metri è stato costruito per l'occasione.

Nessun cambio nel programma

Dal suo annuncio a metà marzo, il programma non ha subito alcun annullamento. Ce ne sarà per tutti i gusti e le età, fra star planetarie (Patti Smith, Sean Paul, Nile Rodgers, Burna Boy), interpreti della chanson française (Véronique Sanson, Calogero, Zaho de Sagazan), figure del rap (Booba, IAM), della techno (Paul Kalkbrenner) o del pop (Mika, Sam Smith).

Il 20 marzo scorso i 200'000 biglietti a disposizione erano stati venduti in un tempo record di 21 minuti. Come gli altri anni, il festival metterà in vendita 1500 biglietti supplementari ogni mattina sul suo sito web.

Il successo del Paléo non si smentisce: il più grande open air della Svizzera conta anche 5400 volontari, 8500 campeggiatori nonché 500 giornalisti accreditati. Il budget è stabile a 31 milioni di franchi.

gsi, ats