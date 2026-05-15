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Letteratura Si aprono le 48esime Giornate letterarie di Soletta

SDA

15.5.2026 - 09:05

Da oggi a domenica si tiene la 48esima edizione delle Giornate letterarie di Soletta. (immagine d'archivio)
Da oggi a domenica si tiene la 48esima edizione delle Giornate letterarie di Soletta. (immagine d'archivio)
Keystone

Si apre oggi la 48esima edizione delle Giornate letterarie di Soletta. In programma fino a domenica ci sono oltre 150 eventi e 140 autori, sia svizzeri sia internazionali. Al centro della kermesse vi è una rappresentanza plurilingue e una vasta diversità tematica.

Keystone-SDA

15.05.2026, 09:05

15.05.2026, 09:12

Nei libri presentati durante la rassegna la commissione di programma ha individuato dei parallelismi tematici.

Sono previste, ad esempio, tavole rotonde sulla scrittura autofictionale – un genere letterario che fonde elementi autobiografici reali con tecniche narrative di finzione – incentrata sulla propria infanzia e sulla propria famiglia, sul modo in cui la letteratura affronta la morte e il lutto o sulla complessità del male.

Tra i momenti culminanti di questa edizione si cita la presentazione in anteprima questa sera dell'ultima opera di Lukas Bärfuss, «Königin der Nacht», in uscita proprio oggi.

Il 54enne, che con le sue opere teatrali, la sua prosa e i suoi saggi è considerato una delle voci più significative della letteratura contemporanea di lingua tedesca, nel suo nuovo libro affronta il tema della madre indigente che non ha voluto fargli da genitrice.

Gli autori italofoni

La Svizzera italiana sarà rappresentata, tra gli altri, da Noemi Nagy con la sua raccolta di poesie «Sottopelle»; l'autrice, che vive tra Lugano e Milano, fa del corpo una metafora del nostro presente.

A rappresentare il mondo italofono vi saranno anche Fabiano Alborghetti, Fabio Andina e Andrea Bianchetti. Una novità nel programma è il formato gratuito «Unplugged»: una conversazione di mezz'ora con lo scrittore italiano Marco Balzano permetterà di gettare uno sguardo nel suo romanzo «Bambino» oggi alle 11:30.

Sarà presente a Soletta anche il traduttore ticinese Christian Rossatti, che per le Edizioni Casagrande ha tradotto dal francese il libro di Blaise Hofmann «Il senso della terra».

Le premiazioni

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider si esprimerà questa sera, in occasione della consegna dei Premi svizzeri di letteratura dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

In questo ambito verrà premiata anche la scrittrice italofona Begoña Feijoo Fariña per il suo ultimo libro «Come onde di passaggio» (Gabriele Capelli Editore 2025).

L'autrice, nata nel 1977 a Vilanova De Arousa in Galizia (Spagna), vive in Svizzera da oltre trent'anni. Dal 2015 abita a Poschiavo. Il suo ultimo libro pone al centro il crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018, e la vita di cinque persone che non sembrano collegate fra loro.

Sempre oggi l'autrice tedesca Monika Rinck riceverà il Premio letterario di Soletta 2026 per i suoi lavori negli ambiti di poesia, prosa letteraria e saggi. Domani sera verrà anche annunciato il vincitore del Premio svizzero del libro per ragazzi.

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