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Animale in difficoltà Si arena per terza volta nel Mar Baltico la balena che si era liberata

SDA

29.3.2026 - 21:34

La megattera nella baia di Wismar
La megattera nella baia di Wismar
Keystone

Una megattera in difficoltà nelle acque poco profonde al largo della costa settentrionale tedesca del Mar Baltico si è arenata per la terza volta. Lo hanno dichiarato gli esperti, poche ore dopo essersi liberata da un banco di sabbia.

Keystone-SDA

29.03.2026, 21:34

29.03.2026, 21:37

Sulle coste del Baltico. Fiato sospeso per una megattera arenata, in corso le operazioni per salvarla

Sulle coste del BalticoFiato sospeso per una megattera arenata, in corso le operazioni per salvarla

Il mammifero, lungo 13,5 metri, è stato avvistato per la prima volta nelle prime ore di lunedì su un banco di sabbia vicino alla città di Lubecca. È riuscita a liberarsi venerdì grazie a una scavatrice meccanica che ha creato una via di fuga. Tuttavia, si è trovata di nuovo in difficoltà dopo aver nuotato più a est.

Dopo essere sfuggita a un secondo banco di sabbia nella tarda serata di sabato vicino a Wismar, domenica si è arenata di nuovo.

«La prognosi nel complesso non sembra buona», ha spiegato ai giornalisti il biologo marino Burkard Baschek dopo aver effettuato una valutazione sul posto. Gli scienziati affermano che la frequenza respiratoria della balena si è ridotta e che non mostra più reazioni alle imbarcazioni vicine.

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