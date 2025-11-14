«Il POS non funziona»Si finge un vicino e chiede 20 franchi per il fattorino, ecco la truffa che si diffonde in Svizzera
Un presunto vicino di casa suona il campanello, chiede soldi per il fattorino della pizza e sparisce: le segnalazioni di questo trucco sfacciato per spillare denaro si accumulano in diverse città svizzere.
Hai fretta? blue News riassume per te
A Gossau, nel canton San Gallo, una donna è stata vittima di una truffa in cui un uomo ha finto di essere un vicino di casa e ha chiesto soldi per un presunto fattorino della pizza.
La polizia ha confermato almeno due casi simili a Gossau e altri a Zugo e Lucerna.
La polizia mette in guardia da questo tipo di truffe e consiglia prudenza quando si ha a che fare con sconosciuti alla porta di casa.
A Gossau, nel Canton San Gallo, una giovane donna è caduta vittima di un abile truffatore. Un uomo ha suonato alla sua porta spacciandosi per un vicino e chiedendo 20 franchi per il fattorino della pizza, che – a suo dire – non poteva incassare il pagamento con carta a causa di un terminale difettoso. Il rimborso promesso non è però mai arrivato. La donna ha quindi sporto denuncia e ha raccontato l’accaduto al programma «Espresso», il magazine per i consumatori della SRF.
La polizia cantonale di San Gallo ha confermato alla SRF che a Gossau sono già stati segnalati almeno due casi analoghi. Episodi simili erano stati registrati in precedenza anche a Zugo e Lucerna, dove diverse vittime hanno riferito alla «Luzerner Zeitung» situazioni pressoché identiche. Non è ancora chiaro se si tratti dello stesso autore, ma la modalità è sempre la stessa.
Secondo gli inquirenti, il truffatore prende di mira soprattutto condomini dove i residenti non conoscono tutti i vicini, rendendo la messinscena più credibile. La polizia raccomanda di non consegnare denaro a sconosciuti che si presentano alla porta e, in caso di dubbio, di chiamare il numero d’emergenza 117. I truffatori di questo tipo, avverte, fanno spesso leva su finte situazioni di emergenza, sia sul pianerottolo sia per strada.