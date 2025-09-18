La Rhapsody of the Seas della compagnia di navigazione americana Royal Caribbean è ancorata - qui nel porto di Venezia. (Archivio) IMAGO

Un passeggero di una nave da crociera voleva furbescamente evitare di pagare le tasse e i suoi debiti di gioco e quindi, senza ulteriori indugi, si è gettato nel bacino del porto di San Juan, a Porto Rico. I soccorsi sono arrivati prontamente, così come il suo imbarazzo.

Redazione blue News Gabriela Beck

Dramma con risvolti da slapstick a San Juan: come riportano diversi media statunitensi, un passeggero della «Rhapsody of the Seas» si è gettato in mare nel porto di San Juan l'ultimo giorno di una crociera nei Caraibi.

Questo, presumibilmente, per salvare il suo denaro dalle autorità fiscali e dai debiti di gioco contratti con la compagnia di navigazione.

Professionisti su moto d'acqua hanno tirato fuori l'uomo dal bacino del porto bagnato fradicio. Aveva con sé 14'600 dollari (circa 11'600 franchi) in uno zaino e a bordo aveva debiti di gioco al casinò per circa 16'700 dollari (circa 13'300 franchi).

Secondo la denuncia penale, l'uomo voleva semplicemente evitare di dichiarare il denaro contante al momento dell'ingresso a Porto Rico. Tuttavia, l'isola fa parte degli Stati Uniti e i funzionari doganali non amano i giochi d'acqua più di quanto non amino i trucchi fiscali.

Oltre al contante bagnato, l'uomo aveva con sé anche diversi documenti di identità, tra cui un passaporto statunitense, un certificato di nascita portoricano e un biglietto di crociera.

L'unica cosa che ha perso è la sua credibilità. La polizia sta indagando.