Questa domenica si prospetta tempestosa in Svizzera (immagine illustrativa). KEYSTONE

Sarà una domenica tempestosa oggi in Svizzera: secondo SRF Meteo in pianura ci saranno forti raffiche di vento tra 70 e 90 km/h. In montagna potranno verificarsi raffiche di uragano tra 110 e localmente 150 km/h.

Nel corso della giornata saranno previsti anche forti acquazzoni, come scrive SRF Meteo. Nel mezzo ci saranno delle schiarite e brevi fasi soleggiate.

Wechselhaftes und windiges #Sonntagswetter: im Flachland #Sturmböen mit 70 bis 90 km/h. In exponierten Lagen um 100 km/h und auf den Bergen #Orkanböen mit 110 bis lokal 150 km/h. #WälderMeiden pic.twitter.com/rwAl4tE88t — SRF Meteo (@srfmeteo) November 5, 2023

Secondo MeteoNews Schweiz nella notte tra sabato e domenica sulle montagne e sulle alture del Giura si sono verificate localmente raffiche di vento di oltre 100 km/h: il primo in classifica è stato il Moléson (1974 m s.l.m.; FR) con 144 km/h.

Bereits in der Nacht hat es auf den Bergen und Jurahöhen lokal Böen von über 100 km/h gegeben (Spitzenreiter Moléson mit 144 km/h). Vereinzelt hat der stürmische Südwestwind auch tiefe Lagen erreicht (Rünenberg und Delémont auch über 100 km/h). Böen: https://t.co/m6BX8FtFYg (rp) pic.twitter.com/mZN7sRb8er — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) November 5, 2023

Il tempestoso vento da sudovest ha raggiunto anche quote più basse: a Rünenberg (611 m s.l.m.; BL) il servizio meteorologico ha misurato una velocità di circa 118 km/h.

Un po' diversa la situazione a sud della Alpi, dove in mattinata la nuvolosità residua e le ultime deboli precipitazioni saranno spazzate via da un pomeriggio abbastanza soleggiato, almeno in parte, come si legge nel bollettino di MeteoSvizzera. In montagna si prevede però un vento da moderato a forte proveniente da ovest.

