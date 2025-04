Si può uscire dall'auto in un ingorgo? La risposta è chiara, ma...

Sgranchirsi le gambe in un ingorgo chilometrico: chi non l'ha mai provato? gotthard-traffic.ch

Le code chilometriche, come quelli che si vedono a Pasqua o Pentecoste, invitano sempre molte persone a sgranchirsi le gambe uscendo dalla macchina mentre sono in autostrada. Ma è consentito? Il TCS lo ha spiegato a blue News.

Redazione blue News Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te In linea di principio è vietato entrare a piedi in autostrada.

Ma la polizia tollera che le persone scendano dalle loro auto durante i lunghi ingorghi.

Il TCS invita comunque alla prudenza. I bambini, in particolare, devono essere sorvegliati con attenzione e devono astenersi dal giocare sulla carreggiata. Mostra di più

Come sempre, con la primavera e l'arrivo delle festività come Pasqua, Pentecoste e Ascensione sono da prevedere lunghi ingorghi davanti agli ingressi del tunnel del San Gottardo.

Dalle immagini, degli anni passati, delle telecamere in diretta, molte persone scendono dai loro veicoli fermi e camminano in autostrada. Alcune passeggiano e chiacchierano sulla carreggiata. Nella foto sottostante si vede una persona che si è addirittura sdraiata sull'asfalto.

La situazione alle 14:37 del 17 maggio 2024. Keystone

Ma è consentito?

Si può scendere dall'auto durante un ingorgo?

La risposta è sì e no. Come confermato dal TCS a blue News, circolare a piedi in autostrada è generalmente vietato. Ma se si scende dall'auto durante una coda, non bisogna aspettarsi una multa.

La situazione alle 15:22 del 17 maggio 2024. Keystone

«La polizia lo tollera, ma bisogna fare molta attenzione», avverte Vanessa Flack, portavoce del TCS, a blue News. Ci sono anche dei pericoli durante un ingorgo.

Ad esempio a causa di motociclette non autorizzate che sorpassano, delle portiere che si aprono bruscamente o della scarsa visibilità.

«Ecco perché non si dovrebbe iniziare a giocare o fare picnic in autostrada. Bisogna sempre essere consapevoli del pericolo e tenere d'occhio soprattutto i bambini», spiega Flack.

È inoltre essenziale indossare gilet ad alta visibilità quando fa buio o la visibilità è scadente.