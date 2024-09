Si schianta con la Ferrari sull'A3 e la distrugge: danni per 420.000 franchi

La Ferrari è stata distrutta nell'incidente. Polizia cantonale di Glarona

Venerdì sera un automobilista si è schiantato con la sua Ferrari sull'autostrada A3. L'auto, del valore di 450.000 franchi, è andata completamente distrutta.

Venerdì sera un automobilista di 39 anni ha perso il controllo della sua Ferrari sull'A3 e si è schiantato contro la barriera di protezione.

La perdita di liquidi ha richiesto l'intervento dei pompieri e ha causato due ore di rallentamenti al traffico.

Il veicolo è andato completamente distrutto e sono stati causati danni alle attrezzature stradali. Non ci sono stati feriti. Mostra di più

Venerdì sera, intorno alle 18.00, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A3 nei pressi di Bilten, nel Canton Glarona.

Un conducente di 39 anni, a bordo di una Ferrari, stava viaggiando in direzione di Coira quando, durante un cambio di corsia (da quella di sorpasso a quella normale), ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il guardrail laterale.

A causa del forte urto c'è stata una grossa fuoriuscita di liquidi dal mezzo ed è quindi stato necessario l'intervento dei pompieri per le operazioni di bonifica, motivo per cui il traffico è rimasto bloccato per circa due ore.

La Polizia cantonale glaronese ha fatto sapere che il danno alla Ferrari è stato totale, e ci sono stati anche danni ingenti alle attrezzature stradali.

Fortunatamente però nessuna persona è rimasta ferita.

Un proiettile a 12 cilindri

L'auto sportiva, una Ferrari 812 GTS, costa (nuova) circa 300.000 franchi, ma dato che i prezzi dell'usato sono saliti varrebbe oltre 420.000 franchi. A seconda dell'equipaggiamento, questo modello può infatti costare diverse migliaia di franchi in più rispetto al prezzo di base.

La 812 ha un motore a 12 cilindri e produce 800 cavalli. Si dice che acceleri da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.