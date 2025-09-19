  1. Clienti privati
Scatta l'applauso dei presenti A Napoli il miracolo si è ripetuto: si è sciolto il sangue di San Gennaro

SDA

19.9.2025 - 10:25

Il miracolo di San Gennaro si è ripetuto. l'abate della Cappella del Tesoro di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, mostra l'ampolla con il sangue di San Gennaro liquefatto. (foto d'archivio del 16 dicembre 2020)
Il miracolo di San Gennaro si è ripetuto. l'abate della Cappella del Tesoro di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, mostra l'ampolla con il sangue di San Gennaro liquefatto. (foto d'archivio del 16 dicembre 2020)
Keystone

Si è sciolto a Napoli il sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo.

Keystone-SDA

19.09.2025, 10:25

19.09.2025, 11:25

«Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida», ha annunciato l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio.

Come da tradizione ad accompagnare l'annuncio, lo sventolio del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro.

«Vicino a sangue bambini Gaza»

«Oggi la parola sangue ci brucia addosso perché il sangue è un linguaggio che tutti capiamo e che chiede conto a tutti. Il sangue di Gennaro si mescola idealmente al sangue versato in Palestina, come in Ucraina e in ogni terra ferita dove la violenza si crede onnipotente e invece è solo rumore. Il sangue è sacro: ogni goccia innocente è un sacramento rovesciato».

Così l'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, in un passaggio dell'omelia per le celebrazioni di San Gennaro. Il cardinale ha poi aggiunto: «Se potessi, raccoglierei in un'ampolla il sangue di ogni vittima, bambini, donne, uomini di ogni popolo, e lo esporrei qui, sotto queste volte, perché nessun rito ci assolva dalla responsabilità, perché la preghiera senta il peso di ogni ferita e non scivoli via».

«E oggi, con pudore e con fuoco, dico: è il sangue di ogni bambino di Gaza che metterei esposto in questa cattedrale, accanto all'ampolla del santo perché non esistono "altre» lacrime: tutta la terra è un unico altare".

