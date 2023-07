Ecco i temporali più forti degli ultimi 36 anni in Svizzera

Sturm hinterlässt Spur der Zerstörung in La Chaux-de-Fonds NE Ein Todesopfer, auf den Strassen verstreute Trümmer, ein über der Stadt kreisender Helikopter. 24.07.2023

Quasi ogni anno, in Svizzera, il maltempo miete vittime e provoca danni da milioni di franchi. Ecco i più gravi disastri causati dalle tempeste degli ultimi 36 anni nel nostro Paese.

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera non offre solo un clima idilliaco.

Negli ultimi decenni, tempeste e inondazioni hanno causato gravi danni nei Cantoni.

Qui di seguito è riportata una cronologia dei peggiori disastri meteorologici dal 1987. Mostra di più

Estate 1987

I Cantoni di Grigioni, Uri, Ticino e Vallese sono duramente colpiti dalle inondazioni. In totale muoiono otto persone. Il 19 luglio, il comune di Poschiavo viene devastato. Il 25 agosto, la pianura della Reuss viene allagata e la via di transito del Gottardo è paralizzata. I danni materiali ammontano a 1,3 miliardi di franchi.

24 settembre 1993

In seguito a forti piogge, la Saltina allaga Briga, in Vallese. Due persone muoiono, i danni ammontano a circa 600 milioni di franchi.

10 luglio 1994

Il villaggio di case vacanze Falli-Hölli a Plasselb, nel Canton Friborgo, inizia a franare dopo una forte pioggia. 36 chalet vengono distrutti. Importo dei danni: circa 15 milioni.

26 dicembre 1995

La più alta alluvione natalizia dal 1918 tiene in allerta i servizi di difesa del Canton Argovia e dell'Oberaargau bernese.

15 maggio 1999

Le forti piogge causano inondazioni lungo l'Aare tra Thun e Berna, nella pianura della Linth e nella regione del Lago di Costanza. I danni ammontano a 580 milioni di franchi.

14/15 Ottobre 2000

Dopo una pioggia persistente, una frana travolge parti del villaggio di Gondo, in Vallese, uccidendo 13 persone. Altre tre persone muoiono in seguito a delle inondazioni in altre zone del Cantone. I danni ammontano a 670 milioni di franchi. Il Lago Maggiore allaga parte di Locarno.

16 novembre 2002

Le piogge continue e abbondanti causano frane e alluvioni in tutta la Svizzera. A Schlans, nella Vorderrheintal, una frana provoca diversi feriti. Le ferrovie del Gottardo e del Sempione sono interrotte. A Lully, vicino a Ginevra, circa 100 persone devono essere sfollate a causa delle inondazioni.

3 giugno 2004

In seguito a piogge persistenti, l'Aare straripa in diversi punti tra Thun e Berna. Il quartiere Matte di Berna viene chiuso. Nel Canton Obvaldo, il lago di Sarnen allaga la stazione ferroviaria di Sachseln. Un bambino di dieci anni annega in un torrente impetuoso a Wasen, nel Canton Berna.

Dal 21 al 23 agosto 2005

Le forti piogge causano gravi danni in diverse regioni della Svizzera. Le linee stradali e ferroviarie attraverso le Alpi sono interrotte. In totale si contano sette vittime. Parti di Berna, Lucerna, Sarnen ed Engelberg sono sommerse dall'acqua. I danni complessivi ammontano a 3 miliardi di franchi.

Estate 2007

Tra giugno e agosto, numerosi fronti temporaleschi con grandinate attraversano la Svizzera, causando talvolta gravi danni. L'8 giugno, tre persone muoiono in seguito a inondazioni a Huttwil e Eriswil, nel Canton Berna.

17 luglio 2009

Forti temporali, pioggia, grandine e venti di tempesta causano danni e ostacolano il traffico in diverse regioni della Svizzera. A Grafenort, nel Canton Nidvaldo, due bambini vengono travolti dal torrente Gerlibach, gravemente ingrossato, e annegano.

10 ottobre 2011

Nell'Oberland bernese, nel Vallese e nella Svizzera centrale, numerosi torrenti e fiumi hanno rotto gli argini in seguito alle intense precipitazioni e allo scioglimento delle nevi, allagando diverse strade e linee ferroviarie. I danni maggiori si registrano nelle valli di Kander, Lütschinen e Lötschen.

20 giugno 2013

Una tempesta si abbatte sul terreno della Festa federale di ginnastica di Bienne e fa volare in aria elementi infrastrutturali. Un uomo soccombe alle ferite riportate un anno e mezzo dopo l'evento. Oltre 90 persone sono rimaste ferite, la maggior parte in modo lieve.

Le ginnaste evitano una pozzanghera in occasione del Festival federale di ginnastica, venerdì 21 giugno 2013, a Ipsach. Dopo un violento temporale, le ginnaste hanno dovuto lasciare l'area del festival. Ci sono stati numerosi feriti e danni. Keystone

24 luglio 2014

Un'alluvione che, secondo i meteorologi, si verifica solo una volta ogni 350 anni, devasta alcune zone dell'Emmental. Particolarmente colpita è la zona di Schangnau. Ma ci sono alluvioni anche in altre zone della Svizzera.

Ottobre 2015

Sei persone muoiono in Svizzera a causa delle tempeste, cinque delle quali in seguito a frane in Ticino e nei Grigioni. Si tratta di un numero di decessi legati alle tempeste superiore alla media in un confronto a lungo termine, come nota in seguito l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL).

Estate 2021

Grandine e inondazioni dopo le tempeste causano danni per 450 milioni di franchi in Svizzera: si tratta del valore più alto dal 2007. Secondo il WSL, un numero insolitamente elevato di tempeste passa sulla Svizzera in rapida successione.

Una casa distrutta a causa di forti temporali, scattata martedì 13 luglio 2021 a Ruemlang. Keystone

31 marzo 2023

Una tempesta fa deragliare due treni a Lüscherz e Büren zum Hof, nel Canton Berna. Quindici persone vengono ferite, una delle quali in modo grave.