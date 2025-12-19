Si trova faccia a faccia con un lupo: «Ho deciso di seguirlo». Facebook si infiamma

Non è così insolito vedere lupi nelle aree urbane. (illustrazione). sda

Un residente di Saint-Maurice, in Vallese, si è trovato faccia a faccia con un lupo intorno all'una di notte del 12 dicembre. Ha pubblicato una foto e un video su Facebook, suscitando numerose reazioni.

«Fate attenzione là fuori, soprattutto con i vostri amici a quattro zampe, perché i lupi si aggirano intorno alla stazione di St-Maurice e alle ville vicino allo stadio di calcio»: è quanto ha scritto una persona su Facebook dopo aver avvistato un lupo nella città di Agaune.

Contattato da «20 Minutes», l'uomo ha spiegato: «L'ho visto verso i binari della stazione e ho deciso di seguirlo in auto». Secondo l'uomo, l'animale si è poi diretto verso una zona residenziale.

Il post non è passato inosservato su Facebook. Molti utenti hanno reagito. Alcuni ritengono che si tratti di un lupo cecoslovacco e non di un vero lupo.

Al di là di questo dibattito, alcuni preferiscono riderci sopra: «Meno paura del lupo che degli umani, soprattutto alla stazione», ha commentato un membro del gruppo.

«Farà piazza pulita di tutti i gatti che ci sono in giro», dice un altro. «Troppo forte, manca solo Cappuccetto Rosso che beve vino rosso», ha riso un terzo.

Un altro utente l'ha colta come un'opportunità per allargare gli orizzonti culturali dei suoi concittadini: «Sapevate che l'ultimo lupo ucciso a St-Maurice è stato colpito aux Râpes nel 1857? È stato esposto dal guardaboschi Joson Barman a Les Terreaux», ha affermato.

Infine, tra gli schieramenti a favore e contro il lupo, i toni dei vari commenti sono diventati sempre più accesi, dimostrando ancora una volta che l'argomento è molto sentito.

Un forte desiderio di denuncia

«È importante segnalare qualsiasi avvistamento di un lupo al guardiano della fauna selvatica, soprattutto se il lupo non fugge, si comporta in modo particolare (ferito, malato) o si avvicina a un animale domestico o a una persona», ricorda il servizio cantonale vallesano per la caccia, la pesca e la fauna selvatica sul «20 Minutes».

Va anche detto che non è raro vedere lupi nelle aree urbane.

Nell'aprile 2024, uno di questi grandi predatori è stato immortalato da un passante nel cuore di Bex. Nel maggio 2023, un lupo è stato avvistato dai residenti di Montheys vicino al centro della città. blue News ha riportato alcune settimane fa di un lupo avvistato in Valle Onsernone, nel nucleo di Vergeletto.