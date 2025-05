Immagine d'illustrazione sda

Sono infatti in aumento, dall'estate 2024, i problemi ai sistemi radar e a quelli di comunicazione, facendo crescere vertiginosamente i rischi per chi è in volo.

Hai fretta? blue News riassume per te La sicurezza degli aerei è messa a dura prova da continui problemi ai sistemi radar e di comunicazione.

I controllori di volo, che hanno lanciato l'allarme, segnalano che la situazione è critica e in peggioramento.

Ogni settimana, solo negli USA, si registrano circa 700 guasti ai radar, con l'ultimo blackout avvenuto all'aeroporto di Newark, causando interruzioni nelle comunicazioni con i voli per circa 90 secondi.

Un controllore ha dichiarato che la situazione è pericolosa e che è solo questione di tempo prima che si verifichi una tragedia. Mostra di più

La sicurezza degli aerei è messa a dura prova da continui problemi ai sistemi radar e di comunicazione. I controllori di volo, che hanno lanciato l'allarme, segnalano che la situazione è critica e in peggioramento.

Ogni settimana, come riporta «Leggo.it», si registrano circa 700 guasti ai radar solo negli Stati Uniti, con l'ultimo blackout avvenuto all'aeroporto di Newark, causando interruzioni nelle comunicazioni con i voli per circa 90 secondi. Questo tipo di guasto non è nuovo, con un episodio simile verificatosi il 28 aprile.

La pressione sui dipendenti è tale che molti si sono messi in malattia, aggravando la situazione con numerose cancellazioni e ritardi dei voli.

Il 5 maggio, un altro malfunzionamento ha portato due jet privati a sfiorarsi pericolosamente.

Un controllore: «La situazione è pericolosa»

Un controllore ha dichiarato che la situazione è pericolosa e che è solo questione di tempo prima che si verifichi una tragedia. Ha sottolineato che le attrezzature radar e di comunicazione sono spesso inutilizzabili o pericolose da usare.

Questi blackout rappresentano solo una parte di un problema più ampio. Da mesi, i rapporti interni segnalano malfunzionamenti in uno degli aeroporti più trafficati degli Stati Uniti, il Newark Liberty International Airport.

La carenza di personale è un problema significativo, con 10'700 controllori certificati a livello nazionale e un deficit di 3'000 unità. In passato, i movimenti nei principali aeroporti di New York erano gestiti dal centro radar di Long Island, ma la mancanza di personale ha costretto la Faa a trasferire alcuni controllori a Filadelfia.

Questo cambiamento ha complicato il coordinamento, poiché i controllori non lavorano più nella stessa sede.

Necessarie misure urgenti per affrontare la crisi

Inoltre, vari problemi tecnici hanno contribuito alla situazione, come il blackout di novembre 2024 causato da un guasto ai cavi in rame tra Long Island e Filadelfia.

La Faa ha annunciato misure urgenti per affrontare la crisi, tra cui l'installazione di nuove connessioni di telecomunicazione ad alta capacità tra New York e Filadelfia, la sostituzione dei cavi in rame con quelli in fibra ottica e l'aumento del personale.

Attualmente, i centri radar statunitensi continuano a registrare circa 700 interruzioni delle comunicazioni ogni settimana, un dato che sottolinea la gravità della situazione e la necessità di interventi rapidi ed efficaci.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA