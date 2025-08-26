Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché

Una ricerca dimostra che le zanzare privilegiano alcuni gruppi sanguigni. Imago

In vacanza siete tormentati dalle punture di zanzara, mentre le persone intorno a voi tendono ad essere risparmiate? Uno studio giapponese ne conosce la ragione: il gruppo sanguigno, l'odore del corpo e il consumo di alcol sono calamite per le zanzare.

Siete comodamente seduti in giardino durante una grigliata e bang, una zanzara vi punge. Pochi minuti dopo, prendete disperatamente lo spray antizanzare perché non ne potete più.

Nel frattempo, il vostro compagno di viaggio è risparmiato dalle fastidiose punture: è possibile, vi chiederete?

Sì, può essere.

Uno studio giapponese ha esaminato le preferenze della zanzara della febbre gialla (Aedes aegypti). E la conclusione? Le persone con gruppo sanguigno 0 vengono punte quasi due volte più spesso di quelle con altri gruppi sanguigni, come scrive «Focus».

A

Anche altri fattori giocano un ruolo

Ci sono altri fattori che determinano la frequenza delle punture. Un gruppo di ricerca della Johns Hopkins University ha scoperto che le bestiole sono particolarmente attratte dagli odori del corpo e dalle emissioni di CO₂.

Perché piaci alle zanzare Acido carbossilico nella pelle: questa sostanza naturale protegge la nostra pelle e attira le zanzare. Il formaggio ne contiene una parte. Per questo motivo alcune persone possono essere particolarmente colpite.

Alcool: se avete consumato alcolici, il vostro tasso alcolico aumenta. Le persone con un tasso più elevato vengono morse più spesso. Il motivo? La temperatura corporea e l'espirazione di CO₂ sono alterate.

Emissione di CO₂: chi ne espira di più - o respira più pesantemente - è più facile da trovare per le zanzare.

Ma non c'è bisogno di essere in balia di questi insetti senza pieta, si possono apportare alcuni accorgimenti per proteggersi dalle fastidiose punture.

Prevenzione: come proteggersi dalle punture Con i repellenti per insetti: i prodotti con DEET, icaridina o citriodiolo sono i più affidabili. Applicare sulle zone della pelle non protette, soprattutto quando si trascorre del tempo vicino all'acqua, nella foresta o al tramonto.

Indossare abiti lunghi e di colore chiaro. Le zanzare sono attratte dai colori scuri. Indossare maniche e pantaloni lunghi, soprattutto la sera.

Zanzariere e zanzariere: posizionare sopra il letto o la finestra, soprattutto in prossimità di acqua stagnante. Sono disponibili versioni mobili per i viaggi.

Ventilatore o aria condizionata: le zanzare sono pessime volatrici e il movimento dell'aria rende più difficile la puntura. Consiglio: mettete un ventilatore sul davanzale della finestra, in modo da tenerle fuori.

Profumi e oli essenziali: melissa, lavanda, eucalipto o chiodi di garofano possono avere un effetto deterrente, ma sono solo parzialmente efficaci. In casa si possono usare candele, lampade a olio o spray.

E niente panico, anche se siete già stati morsi potete aiutarvi con queste misure.

Cosa aiuta dopo un morso? Opzioni di trattamento È meglio non grattarsi. In questo modo si evitano infiammazioni e cicatrici. Invece, raffreddare e lenire immediatamente.

Bastoncini termici (ad esempio Bite Away): una breve esposizione al calore (circa 50 gradi) può distruggere la proteina della zanzara. Riducono efficacemente il prurito e il gonfiore.

Anche i rimedi casalinghi sono utili: cipolla, aceto o succo di limone disinfettano e alleviano il prurito. Gel di aloe vera: rinfresca e lenisce la pelle.

In farmacia sono disponibili gel antistaminici o idrocortisone. Efficace contro il prurito intenso e l'infiammazione localizzata.

Quando è necessario consultare un medico o andare in ospedale? Se la zona diventa estremamente gonfia, calda o suppura (infezione). Anche in caso di febbre, mal di testa o dolori agli arti, soprattutto dopo un viaggio in zone tropicali (dove si sospetta un contagio di dengue o malaria).

Inoltre se si ha una reazione allergica alle punture (ad esempio, se si ha difficoltà a respirare, problemi circolatori o gonfiore del viso).

Nelle regioni alpine come il Ticino o il Vallese, la popolazione di zanzare è in aumento, soprattutto a causa di specie invasive come la zanzara tigre asiatica. In questi casi vale la pena adottare una doppia protezione.