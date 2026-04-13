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Dopo il rogo di Capodanno Interrogato per la prima volta Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana

SDA

13.4.2026 - 09:45

L'avvocato Sebastien Fanti, che rappresenta diverse vittime del rogo al discobar «Le Constellation», risponde ai giornalisti in attesa dell'interrogatorio del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, a Sion.
L'avvocato Sebastien Fanti, che rappresenta diverse vittime del rogo al discobar «Le Constellation», risponde ai giornalisti in attesa dell'interrogatorio del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, a Sion.
Keystone

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, viene interrogato per la prima volta oggi dalla procura vallesana in relazione al tragico incendio di Capodanno nel discobar «Le Constellation». Si tratta dell'ottavo dei nove indagati ascoltati in questo caso.

Keystone-SDA

13.04.2026, 09:45

13.04.2026, 09:46

«Questa audizione significa che ci sono voluti tre mesi e dieci giorni perché il sindaco fosse ascoltato in qualità di indagato, nonostante avesse ammesso già il 6 gennaio gravi mancanze», ha dichiarato a Keystone-ATS Sébastien Fanti, avvocato vallesano che rappresenta diverse vittime. «Per le famiglie, la parola che viene in mente è 'finalmente'».

Nicolas Féraud è arrivato questa mattina verso le 08:30 del campus Energypolis a Sion, dove si tengono gli interrogatori da parte del gruppo di procuratrici che conducono l'inchiesta. Ad attendere l'arrivo del politico del PLR, che era accompagnato dal suo avvocato Christian Delaloye, c'era una folla di giornalisti, fotografi e cameraman.

Féraud ha scelto di entrare da una delle numerose porte laterali che conducono all'aula. Come gli altri otto imputati, il sindaco di Crans-Montana è accusato di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato 41 morti e 115 feriti, un terzo dei quali è ancora ricoverato in ospedale. Solo otto persone sono riuscite a uscire illese dal luogo dell'incidente, secondo l'indagine della polizia cantonale vallesana. L'intera sequenza degli eventi, dal momento in cui ha preso fuoco il materiale fonoassorbente in gommapiuma sul soffitto del seminterrato fino al fenomeno di propagazione istantanea delle fiamme, il cosiddetto «flashover», è durata poco più di un minuto e mezzo.

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