Tragedia a Sion: cade dagli spalti e muore durante una partita di calcio

SDA

19.1.2026 - 12:07

L'incidente è avvenuto nel corso dell'incontro di mercoledì scorso tra Sion e Winterthur.
L'incidente è avvenuto nel corso dell'incontro di mercoledì scorso tra Sion e Winterthur.
Keystone

Un tifoso dell'FC Sion è deceduto due giorni dopo essere precipitato dalla gradinata nord dello stadio del capoluogo vallesano nel corso della partita di mercoledì scorso contro il Winterthur. Lo riferisce oggi una nota della polizia cantonale.

Keystone-SDA

19.01.2026, 12:07

19.01.2026, 12:09

L'uomo, un 36enne svizzero, è caduto per ragioni al momento ignote nel vano delle scale ovest attorno alle 21.45, con l'incontro in pieno svolgimento.

L'organizzazione cantonale di soccorso ha prestato le prime cure sul posto. Il malcapitato è quindi stato trasportato all'Ospedale di Sion, dove è spirato venerdì.

I primi elementi dell'indagine permettono di escludere l'intervento di terzi. Per stabilire le esatte circostanze dei fatti il ministero pubblico del Vallese centrale ha aperto un'inchiesta.

