Il Regno Unito festeggia David Attenborough. Keystone

«Sono commosso per i tanti messaggi di auguri ricevuti». Lo ha detto sir David Attenborough, celeberrimo naturalista britannico, documentarista, divulgatore e paladino instancabile della battaglia per la difesa dell'ambiente, nel giorno in cui compie 100 anni.

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Si tratta di un traguardo che lo vede al centro di festeggiamenti in tutto il Regno Unito, con l'evento principale rappresentato dal concerto di venerdì sera in suo onore alla Royal Albert Hall di Londra.

«Avevo piuttosto pensato di festeggiare il mio centesimo compleanno in modo tranquillo, ma sembra che molti abbiano avuto altre idee», ha detto sir David sottolineando di aver ricevuto gli auguri da un vasto pubblico: dai bambini dell'asilo fino agli anziani nelle case di cura.

Un messaggio speciale è arrivato da re Carlo, che ha invitato il documentarista a «godersi la sua serata di festa», e dal premier Keir Starmer, che lo ha definito come «tesoro nazionale e pioniere».

Il concerto per sir David vede la presenza della Bbc Concert Orchestra, che eseguirà le colonne sonore di alcuni dei documentari più celebri del naturalista.

Insieme all'orchestra ci saranno Dan Smith dei Bastille e la band islandese Sigur Rós, le cui musiche sono state usate per la serie Planet Earth, un viaggio attraverso le meraviglie naturali del pianeta che ha ottenuto un enorme successo a livello internazionale.