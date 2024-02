Il magazzino di un'azienda di trasporti ha preso fuoco ed è bruciato completamente. Otto persone sono rimaste ferite. I danni ammontano a milioni.

Giovedì mattina è scoppiato un incendio in un magazzino tra Sirnach, nel Canton Turgovia e Wil, nel Canton San Gallo. I pompieri sono sul posto con un gran numero di uomini, ma possono solo tenere sotto controllo il rogo ed evitare che le fiamme si propaghino ad altri edifici.

Il capannone è la sede di un'azienda di trasporti. Il proprietario ha raccontato al Blick di aver perso tutto quello che aveva costruito negli ultimi 48 anni. Non è stata nemmeno la sua attività a prendere fuoco: il rogo è infatti partito dal suo subaffittuario.

La famiglia del proprietario 68enne vivrebbe lì. L'uomo ha dichiarato di essere contento che non sia successo nulla di peggio ai suoi cari, malgrado il fatto che suo figlio sia stato ricoverato in ospedale per inalazione di fumo. La figlia è riuscita a portare in salvo almeno gli animali domestici.

In totale ci sono otto feriti, tra cui una poliziotta. Secondo le forze dell'ordine, una persona è stata ricoverata in ospedale, il figlio del proprietario, appunto. Non si sa di più sugli altri feriti. Secondo un portavoce della Polizia cantonale turgoviese, i danni alle proprietà ammontano a milioni.

Nel capannone erano presenti solventi e pneumatici. Di conseguenza, si è sprigionato molto fumo e un netto odore di gomma bruciata.

La polizia ha quindi chiesto alla popolazione, tramite Alertswiss, di rimanere in casa e di tenere le finestre chiuse. Questo perché ha ritenuto possibile, in quel momento, che venissero rilasciate nell'aria sostanze tossiche. C'era anche un rischio di esplosione, ha dichiarato il portavoce al Blick.

La causa dell'incendio è sconosciuta. Secondo il portavoce della polizia, le indagini stanno guardando in tutte le direzioni. Non si può escludere l'incendio doloso, ma non è la pista principale seguita.

