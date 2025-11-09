  1. Clienti privati
Sisma Scossa 6.7 in Giappone: avviso tsunami e treni veloci sospesi

SDA

9.11.2025 - 13:02

I servizi del treno Shinkansen sono stati temporaneamente sospesi sulla tratta interessata dal sisma. (Immagine d'archivio).
I servizi del treno Shinkansen sono stati temporaneamente sospesi sulla tratta interessata dal sisma. (Immagine d'archivio).
Keystone

Giappone, scossa di magnitudo 6.7 al largo di Honshu alle 17:03 locali (09:03 in Svizzera): allarme tsunami fino a 1 m, brevi blackout e stop temporaneo allo Shinkansen.

Keystone-SDA

09.11.2025, 13:02

09.11.2025, 13:38

Il Giappone ha diramato un allarme tsunami dopo un sisma di magnitudo 6.7 davanti alle coste di Honshu.

Il sisma si è verificato intorno alle 17:03 locali (le 09:03 in Svizzera) nelle acque al largo di Iwate, innescando l'avviso di possibili onde anomale fino a un metro, ha dichiarato l'Agenzia meteorologica giapponese.

La scossa, scrive la agenzia di stampa «Kyodo», ha provocato un'interruzione di corrente e una sospensione parziale temporanea dei servizi del treno ad alta velocità Shinkansen.

Il sisma è stato registrato ad una profondità di circa 10 chilometri, ha dichiarato l'Agenzia Meteorologica Giapponese. Un'onda di tsunami di 10 centimetri è stata osservata a Ofunato, e uno tsunami di minore intensità ha raggiunto anche Miyako, entrambe nella prefettura di Iwate, secondo l'agenzia.

Nel frattempo, il servizio dello Shinkansen Tohoku tra le stazioni di Sendai e Shin-Aomori è ripreso dopo la sospensione temporanea, secondo il suo operatore Jr East.

